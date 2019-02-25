Тихонов: Логинов начал отвечать невпопад — у него вообще психологическая травма

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал ситуацию вокруг биатлониста Александра Логинова, который прилетел на чемпионат Европы в Раубичи (Беларусь), но не принял участия ни в одной из гонок.

«То, что сделали с Сашей, – ни в какие ворота не лезет. Его пытались поставить на спринт, но оказалось, что это нереально – заявить спортсмена сверх квоты возможно только при условии, что он выиграл предыдущий чемпионат Европы. Логинов выиграл – но не спринт, а пасьют. В итоге в Раубичах на старт он не вышел.

Теперь Драчёв и Хованцев оправдываются: мол, мы и не планировали его заявлять. Врут безбожно. И нагло. А что планировали? Он просто ради удовольствия в Минск летел? Из Америки? Перед чемпионатом мира? У него не было лучшей возможности подготовиться к главному старту? Всё это пример вопиющей безграмотности. Не говоря о психологической травме для Логинова, который и так уже немало пережил. К счастью, Саша немного оправился. Хотя бы начал улыбаться. И что-то говорить – пусть невпопад. Дай бог, в Эстерсунде у него всё сложится здорово. Ведь он, как ни крути, наша главная надежда на победы", — цитирует Тихонова «Советский спорт».

Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта.

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