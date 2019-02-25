Сучилов: по сравнению с Тарьеем Бё мы все «мёртвые»

Российский биатлонист Семён Сучилов прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах. На трассу он отправлялся последним из 52 стартовавших, а по итогам пасьюта стал 30-м.

«Не скажу, что я в субботу был совсем уж «мёртвый». Если сравнивать с норвежцем Тарьеем Бё, то мы все такие… В пасьюте бежалось уже полегче. Я не так волновался за стрельбу. Можно сказать, работал неаккуратно на рубеже. Грубую ошибку допустил только на первой «стойке». Лыжами работал быстро, догонял народ.

С винтовкой я давно определился. Меняю изготовку. Потому что случаются такие безумные промахи, как в спринте в Минске. Значит, что-то не так. Начинаю менять позицию, где-то подтягиваю ремень, добавляю в плече. Мне говорят тренеры, да и сам я знаю, что делаю это зря. Но это сидит в голове. От этого либо избавляться, либо доводить до конца.

Не удовлетворён чемпионатом Европы. Если я пробежал более-менее пасьют, то это не значит, что я довольный поеду на Кубок IBU в Отепя», — цитирует Сучилова «Тюменская арена».

Норвежец Тарьей Бё выиграл гонку преследования.