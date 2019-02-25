Копьеметатель Комаров дисквалифицирован на 8 лет за уклонение от допинг-теста

Всероссийская федерация лёгкой атлетики на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства дисквалифицировала Германа Комарова, выступающего в метании копья, на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.
«Спортсмен признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (п. 2.3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб)», — говорится в сообщении.
Срок дисквалификации Комарова будет отсчитываться с 25 июня 2019 года (после окончания действующей дисквалификации). Ранее спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил с 25 июня 2015 года по 24 июня 2019 года.
В 2014 году Комаров завоевал бронзовую медаль чемпионата России.