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Большунов: я хотел сказать Сундбю: «Бронза — недостаточно хорошо. Тренируйся»

Большунов: я хотел сказать Сундбю: «Бронза — недостаточно хорошо. Тренируйся»
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, о чём общался с норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю после скиатлона на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Большунов завоевал серебро, Сундбю — бронзу. Золото выиграл норвежец Сьюр Рёте.

«Я хотел сказать Сундбю: „Тебе нужно отправиться домой и тренироваться. Бронза — это недостаточно хорошо“. Именно это я пытался ему донести на подиуме, но потом мы разошлись.

Я хочу выиграть золото. День не будет идеальным, пока я не возьму его», — приводит слова Большунова Dagbladet.

Накануне Большунов и Глеб Ретивых завоевали серебро в командном спринте.

27 февраля на чемпионате мира состоится мужская гонка на 15 км классическим стилем. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.

Сундбю: я сказал Большунову, что в среду он выиграет золото чемпионата мира
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