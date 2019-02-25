Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Тихонов: медали чемпионата Европы нужны СБР, чтобы отчитаться об успехах

Тихонов: медали чемпионата Европы нужны СБР, чтобы отчитаться об успехах
Другие / Биатлон

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил целесообразность участия в чемпионате Европы в Раубичах российских биатлонистов, выступающих в Кубке мира.

«Зачем же было ехать на Европу? Мне кажется, причина одна – чтобы был повод отчитаться об успехах. Выиграли ведь там два золота? Выиграли! Уже хорошо. Чемпионат Европы – звучит вполне серьёзно. Только всё это – протокольщина.

Обещать или пускать пыль в глаза – не так сложно, как обеспечивать действительно хороший результат. И то, что в Минске мы выиграли столько медалей (хотя на самом деле не так уж много, как рассчитывали), никак не обещает нам хорошего выступления в Швеции. Так был ли смысл мурыжить там наших лидеров?» — приводит слова Тихонова «Советский спорт».

Российские биатлонисты на чемпионате Европы завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награды.

Тихонов: Логинов начал отвечать невпопад — у него вообще психологическая травма
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент