Большунов и Непряева не побегут марафон на чемпионате мира в Зеефельде

Лидеры сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева не будут принимать участие в коньковых марафонах на чемпионате мира в Австралии. Об этом сообщил тренер сборной России Юрии Бородавко.



«Бежать шесть гонок – очень тяжело. В плане на 50 км нет Большунова, а на 30 км – Непряевой. Практически наверняка они не выступят в марафонах», – цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».



Женский марафон на 30 км состоится 2 марта, мужчины пробегут 50 км 3 марта. Ранее Большунов занял второе место в соревнованиях по скиатлону. В этой же дисциплине Непряева завоевала для сборной России бронзовую медаль.