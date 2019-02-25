Тренер сборной Норвегии: нам нужно научить Большунова говорить по-английски

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, как относится к четырёхкратному призёру Олимпийских игр, двукратному призёру чемпионата мира россиянину Александру Большунову.

«Я считаю Большунова великолепным лыжником. К сожалению, он не так много может сказать по-английски, но нам нужно научить его. Пожалуй, тогда он сможет радовать нас забавными роликами», — приводит слова Носсума Dagbladet.

Вчера, 24 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) норвежцы Йоханнес Хёсфлот Клебо и Эмиль Иверсен выиграли золото в командном спринте классическим стилем. Большунов и Глеб Ретивых заняли второе место. Тройку призёров замкнули итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино.

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