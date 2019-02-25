Елисеев: Олимпиада в Пхёнчхане загнала меня в большую яму

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал об опыте участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.



«В любом случае участие в Олимпиаде – это колоссальный опыт. Да, ничего не получилось, но из прошлого сезона много выводов сделал. Всё равно мне это помогло. Всё надо в этой жизни пройти. Не всем всё легко даётся. Кто-то добивается успеха мытьем и катаньем, кому-то от природного таланта легче. Но всё равно спорт высших достижений — это работа. Меня Олимпиада в психологическом плане загнала в большую-большую яму. В итоге мы смогли из неё выйти и извлечь много уроков.



Изначально было тяжело. Я пытался с тренером договориться, что мне эта работа не нужна сейчас, но не получалось. Просто две-три недели по часу в день или гулять, птичек слушать был единственный шанс улучшить результаты. Но этого тренеры не позволили сделать.



Конечно, нейтральный флаг на Играх стал минусом. Может, даже не атмосфера нейтрального флага, а что мы вчетвером там были. Не чувствовалось, что есть кто-то за спиной. Как-то одиноко было», – цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Елисеев занял 2-е место в гонке преследования на ЧЕ по биатлону, Т. Бё — первый