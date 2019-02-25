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Норицын: у Старых старая травма, надеюсь, она поправится к чемпионату мира

Норицын: у Старых старая травма, надеюсь, она поправится к чемпионату мира
Другие / Биатлон

Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын подвёл итоги чемпионата Европы в Раубичах (Беларусь) и прокомментировал подготовку к чемпионату мира.

«Были определённые риски, потому что крайний сбор проводили в Риднау, на среднегорье, и здесь были негативные дни. Всё, конечно, индивидуально, как кто реакклиматизируется. Но всё ожидаемо, состояние рабочее. Сейчас будем делать подводящую работу и к чемпионату мира должны быть во всеоружии.

Состав на чемпионат мира? Мы ещё будем смотреть этап Кубка IBU в Отепя. Будем принимать окончательное решение по составу после него. Сейчас занимаемся восстановлением Старых, это её старая травма. Надеюсь, что к чемпионату мира всё поправится», – цитирует Норицына «Матч ТВ».

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