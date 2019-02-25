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Йохауг — о словах Дюрра: история с допингом будет преследовать меня всю жизнь

Йохауг — о словах Дюрра: история с допингом будет преследовать меня всю жизнь
Другие / Лыжный спорт

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала слова австрийца Йоханнеса Дюрра, который предположил, что её история о запрещённом препарате в креме для губ является выдумкой.

«Он говорит то, что хочет. Я не буду комментировать его заявление. Я психологически готова к этим темам. Знаю, что эта история будет преследовать меня всю жизнь. Люди могут верить во всё, что хотят. Я же уверена в том, что всё было именно так, как я сказала», — приводит слова Йохауг Expressen.

13 октября 2016 года было объявлено, что допинг-проба Йохауг дала положительный результат на клостебол. На пресс-конференции Йохауг сказала, что это вещество попало в организм при использовании крема для губ. Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом за использование допинга на 18 месяцев.

Австрийский лыжник: думаю, история Йохауг о креме для губ — выдумка
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