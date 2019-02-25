Тренер норвежских лыжниц: на вопросы о допинге отвечу весной или летом

Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен не стал комментировать слова австрийского лыжника Йоханнеса Дюрра, который предположил, что история Терезе Йохауг о запрещённом препарате в креме для губ является выдумкой.

«Если у вас есть вопросы о допинге, мы рассмотрим их позже. Я буду рад ответить весной или летом. Но сейчас нам нужно готовиться к гонкам. Я буду отвечать на вопросы только об этом», — приводит слова Иверсена Expressen.

13 октября 2016 года было объявлено, что допинг-проба Йохауг дала положительный результат на клостебол. На пресс-конференции Йохауг сказала, что это вещество попало в организм при использовании крема для губ. Норвежка была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом за использование допинга на 18 месяцев.

Австрийский лыжник: думаю, история Йохауг о креме для губ — выдумка