Елисеев: считаю, что у нас Гроссу не дали работать. Сама система сожрала

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о работе с тренерским штабом сборной России и с Анатолием Хованцевым в частности.

«Летом я на сборах с ним поработать не успел из-за аппендицита. На соревнованиях в целом всё нормально. Нет прямо вау-эффекта. Больше от работы с Артёмом Истоминым. Да, он моложе, я к нему часто прислушиваюсь. Хотя по некоторым позициям не согласен. Но это здоровый спор. Аппендицит? Не самая приятная история. Ночью меня начало полоскать. Дождался утра, дозвонился до командного доктора, потом — спортивному врачу ФМБА. Сначала мне сказали ношпу выпить. Если не будет отпускать, то либо скорую вызывать, либо к ним приезжать. Решил в ФМБА поехать, чтобы не рисковать лишний раз. Там знают, как работать со спортсменами.

Пропуск летней подготовки был мне необходим, чтобы я отошёл от Олимпиады. Смог забыть про спорт немножко. Произошла перезагрузка. В физическом плане есть из-за этого минусы. Не столь вынослив, три гонки подряд по мне сильно бьют, объёмов явно не хватило. Это, конечно, минус. В психологическом плане — большой плюс.

Перед заявкой на смешанную эстафету на чемпионате Европы меня Артём Истомин спросил: «Какой хочешь этап?» Говорю, что любой готов, просто сейчас на финише у меня нет максимальной скорости, если будет контактная борьба. Это заметно по всему сезону. Последние 500 метров у меня не получаются», — цитирует Елисеева сайт «Матч ТВ».

Матвей также оценил работу бывшего старшего тренера мужской сборной России немца Рикко Гросса.

«Он немножко не влился в русскую систему, не смог. В целом нормальный специалист. Я считаю, что ему не дали работать. Сама система сожрала. Он привык, что если его зовут главным, то он будет главным. А тут вмешивается один, потом другой. Он не выдержал, не смог свою волю навязать», — сказал Елисеев.