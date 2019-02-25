Сорокина: ребята здорово выступили на ЧЕ, но обольщаться этим не стоит

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года, победительница этапа Кубка мира по биатлону Наталья Сорокина подвела итоги чемпионата Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь).



«На чемпионате Европы был определённый медальный план, многие ребята готовились к чемпионату мира, и каждый старт был важен. Для наших спортсменов он удался, выступили здорово. Но внесу ложку дёгтя — это не тот уровень, который будет на чемпионате мира, так что обольщаться не стоит», – цитирует Сорокину официальный сайт «Матч ТВ».

Российские биатлонисты в Раубичах завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Ранее итоги чемпионата Европы подвёл главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.