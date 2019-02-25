Оглашён состав сборной Франции на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта, сообщает Nordic Magazine.



Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд. Состав сборной Франции

Мужчины

Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.



Женщины

Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Жюлия Симон.

В рамках чемпионата мира в Эстерсунде пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.

В общем зачёте Кубка мира лучший из французов, Симон Детьё, занимает третье место. Фийон-Майе — четвёртый, Мартен Фуркад — шестой, Гигонна — седьмой.

В женском Кубке мира лучшей из француженок в общем зачёте является Шевалье — 10-е место.

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