Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира будет назван до 2 марта

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, когда станет известен состав команды на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдёт с 7 по 17 марта.

С 25 февраля по 5 марта российские биатлонисты проведут подготовительный сбор в Санкт-Петербурге.

«Состав на чемпионат мира будет назван к концу сбора в Санкт-Петербурге. Я думаю, до 2 марта мы должны его объявить, а 5 марта мы вылетаем в Эстерсунд.

В каких гонках на чемпионате мира выступит Логинов? Всё будет зависеть от его состояния. Мы рассчитываем на то, что он побежит индивидуальную гонку, спринт и масс-старт, а также мужскую эстафету. Участие в сингл-миксте и смешанной эстафете больше будет зависеть от его желания и состояния», — цитирует Хованцева ТАСС.