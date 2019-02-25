ФФККР не внесла изменений в расширенную заявку на ЧМ по сравнению с ЧЕ

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), не нарушив дедлайна, истекшего 25 февраля в 14:00 мск, подала расширенную заявку команды на чемпионат мира — 2019. В список включены те же спортсмены, что были заявлены на чемпионат Европы в Минске, включая запасных, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава сборной тренерским советом и утверждения его исполкомом ФФККР практически не было. Однако нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев, мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 18 по 24 марта в Сайтаме (Япония).

Заявка на чемпионат Европы, составленная по итогам чемпионата России в Саранске

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.



Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.



Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.



Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Евдокимова – Егор Базин.

Запасные: Бетина Попова – Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алёшин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.