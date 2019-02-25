Белорукова: умейте проигрывать, и вам будет легче жить

Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала итоги командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Белорукова и Наталья Непряева остановились в шаге от пьедестала.

Россиянки вышли в финал с лучшим временем, но в решающем забеге не смогли побороться за медали. После завершения гонки специалисты говорили о подготовке лыж Белоруковой и её тактике на финише.

«Я хотела написать здесь много умных слов, для кого-то даже незнакомых… Но потом я сходила поесть и передумала. Единственное, что могу сказать, — умейте проигрывать, и вам будет легче жить. А ещё, всегда любите и принимайте свой путь. Совершайте ошибки и делайте выводы, но самое главное — кайфуйте», — написала Белорукова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Юлии Белоруковой.