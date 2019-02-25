Елисеев: Виндиш — хороший человек, почему бы с ним не пообщаться?

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, какие неловкие ситуации происходили с ним во время гонок.

«Лучше ли стал понимать язык? Естественно, практика даром не проходит, новые слова узнаются. В целом грамматика у меня была более-менее нормальная, а словарного запаса пока не хватает.

С Решем у меня был неприятный контакт во время гонки. Его палка штырком воткнулась мне в комбинезон и порвала его. Была небольшая царапина на руке. Мелочи. Когда это всё произошло, то он подумал, что ему кто-то палку рукой задержал, и начал орать. Палка потом высвободилась из моего рукава. Просто подошёл извиниться, что не специально так сделал. Да и в целом чтобы сказать ему спасибо за карьеру.

На Кубке мира в основном общаюсь с итальянской командой. С Виндишем тоже разговариваю. С ним познакомился в конфузной ситуации. Это тоже было в Рупольдинге. Я заезжал на рубеж, а он оттуда уезжал. Мы с ним сцепились. Он упал, а я потерял равновесие. После этого не справился со стрельбой. Потом он подъезжал, извинялся. Хороший человек. Почему бы с ним не пообщаться?» — цитирует Елисеева «Матч ТВ».