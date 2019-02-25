Исинбаева выступила против неправильных уроков фитнеса в соцсетях

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева негативно относится к фитнес-инструкторам, выкладывающим уроки в соцсетях.

«Поражает огромное количество специалистов в плане фитнес-инструкторов. Многие вызывают огромные сомнения. Меня поражают люди, которые им следуют. И это понятно. Я, например, тоже послушала бы какого-то вокалиста, и мне показалось бы, что он поёт классно, а он на самом деле фальшивил.

Непрофессионалу не понять. Но я профессионал, я вижу. Это неправильное исполнение упражнений. Например, когда человек приседает, попу назад оттопыривать нельзя, коленки за большие пальцы заходить не должны. Меня это забавляет. Я думаю: «Боже мой, они же неправильно качают мышцы». Они так никогда ничего не накачают и могут травмироваться.

И я сделала свою рубрику эффективных тренировок, чтобы всё это немножко утрировать. Ну, неправильно так отжиматься, неправильно так приседать», — сказала Исинбаева в программе «Вечерний Ургант».