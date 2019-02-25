Медведева: если буду выбрана для участия в ЧМ, моя цель — быть в лучшей кондиции

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева пообещала болельщикам набрать лучшую форму к чемпионату мира, если войдёт в состав сборной России.

«Друзья, просто хочу сказать, что я еду на каждое соревнование с мыслью о победе. Этот сезон не исключение.

Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель — быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме. Спасибо за вашу поддержку. Ваша Женя», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Медведева по итогам чемпионата России не попала в сборную на чемпионат Европы в Минске. Однако перед чемпионатом мира нередко бывают замены, и Евгения приехала в Великий Новгород на финал Кубка России и выиграла его.

Федерация фигурного катания на коньках пока не определилась с составом на чемпионат мира, в ISU подана расширенная заявка с запасными, аналогичная заявке на чемпионат Европы.