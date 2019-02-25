Источник: Васильеву могут дисквалифицировать на 2 года за пропуск допинг-тестов

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, дебютировавшая на Кубке мира в этом сезоне, в течение последних 12 месяцев три раза пропустила допинг-тесты.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена срок наказания за такое нарушение может составить от одного до двух лет, информирует Sports.ru.

Васильева пропустила чемпионат Европы, зато участвовала в двух эстафетах – в Оберхофе (1-е место) и Кэнморе (10-е место). В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

При таких же обстоятельствах – за пропуск допинг-теста – призёр ЧМ по прыжкам в высоту Данил Лысенко в августе 2018 года был временно отстранён от соревнований. Легкоатлет не смог вовремя предоставить антидопинговым службам информацию о своём местонахождении, в результате чего пропустил внесоревновательный допинг-тест.