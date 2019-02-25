Большунов, Бессмертных, Вылегжанин и Ларьков побегут 15 км «классикой» на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в прямом эфире проекта «На лыжи!» в «Инстаграме» объявила состав мужской команды на мужскую индивидуальную гонку классическим стилем на 15 км, старт которой состоится 27 февраля. За российскую команду выступят Александр Большунов, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков.

На вопрос о составе на гонки свободным стилем на 30 км (у женщин) и 50 км (у мужчин), которые завершат программу чемпионата мира в Зеефельде (Австрия) 2 и 3 марта, Вяльбе затруднилась ответить. Президент ФЛГР назвала только две фамилии – Сергей Устюгов и Анастасия Седова.

Ранее стало известно, что в женской индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем выступят Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова.