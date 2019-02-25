Васильева ограничила доступ к комментариям в социальных сетях

Российская биатлонистка Маргарита Васильева закрыла комментарии под своими фотографиями в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что 27-летняя спортсменка, дебютировавшая на Кубке мира в этом сезоне, в течение последних 12 месяцев три раза пропустила допинг-тесты.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена срок наказания за такое нарушение может составить от одного года до двух лет.

Васильева — неоднократная чемпионка и призёр чемпионата России. Она пропустила чемпионат Европы в Раубичах (Беларусь), но участвовала в двух эстафетах – в Оберхофе (1-е место) и Кэнморе (10-е место). В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.