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Васильева ограничила доступ к комментариям в социальных сетях

Васильева ограничила доступ к комментариям в социальных сетях
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Маргарита Васильева закрыла комментарии под своими фотографиями в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что 27-летняя спортсменка, дебютировавшая на Кубке мира в этом сезоне, в течение последних 12 месяцев три раза пропустила допинг-тесты.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена срок наказания за такое нарушение может составить от одного года до двух лет.

Васильева — неоднократная чемпионка и призёр чемпионата России. Она пропустила чемпионат Европы в Раубичах (Беларусь), но участвовала в двух эстафетах – в Оберхофе (1-е место) и Кэнморе (10-е место). В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

Источник: Васильеву могут дисквалифицировать на 2 года за пропуск допинг-тестов
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