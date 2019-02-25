Вяльбе: что значит — Устюгов взял самоотвод? Наоборот, это очень по-спортивному

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала «самоотвод» Сергея Устюгова, отказавшегося от участия в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира. В гонке вместе с Александром Большуновым выступил Глеб Ретивых.

«Серёга не очень хорошо себя чувствовал в «классике» в скиатлоне. Что значит взять самоотвод? Он прекрасно понимал, что медаль у них будет. Другой вопрос – золотая или нет. И, мне кажется, найти в себе смелость и сказать: «Я сегодня не готов, «классику» точно не могу». Мне кажется, это только уважения заслуживает. Другие-то пытаются любыми путями выступить, понимая, что другой, может быть, и лучше. Мне кажется, трагедии нет. Мы не просто так здесь Глеба оставляли. Мне, наоборот, кажется, что это очень по-спортивному. За это я уважаю спортсменов. Это же командный спринт.

Я б не сказала, что Устюгов в суперформе, он в такой же форме, как и Глеб. Гонка-то не такая простая, как кажется, и если не чувствуешь себя на 100%, стоит задуматься, нужно ли подводить. Глеб провёл прекрасную гонку, хотя и извинялся приходил, что не смог отрывы сделать. Считаю, они героически провели соревнования. Две дистанции — две медали. Я ему сказала, что теперь он в спринте король, всё круто», — сказала Вяльбе в прямом эфире проекта «На лыжи!» в «Инстаграме».