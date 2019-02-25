Губерниев — о возможной дисквалификации Васильевой: дело ясное, что дело тёмное

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию, что биатлонистка Маргарита Васильева, дебютировавшая на Кубке мира в этом сезоне, в течение последних 12 месяцев три раза пропустила допинг-тесты.

«Если Васильева действительно пропустила за год три допинг-теста, то крышка! Двухлетняя дисквалификация. Вспомним историю с прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Дело ясное, что дело тёмное. Ждём комментариев Маргариты Васильевой, тренеров и СБР! Если будем молчать, как мы любим, будет плохо. Или фигово! Или будет просто п…ц!» — написал Губерниев в «Инстаграме».

Напомним, за пропуск допинг-теста призёр ЧМ по прыжкам в высоту Данил Лысенко в августе 2018 года был временно отстранён от соревнований. Легкоатлет не смог вовремя предоставить антидопинговым службам информацию о местонахождении, в результате чего пропустил внесоревновательный допинг-тест.

Запись доступна в "инстаграме" Губерниева.