Вяльбе — о стычке Устюгова и Клебо: Большунов поступил бы так же, и я тоже

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе понимает поведение Сергея Устюгова, повздорившего с норвежцем Йоханнесом Клебо после финиша полуфинала индивидуального спринта на чемпионате мира в Австрии.

«Серёга — эмоциональный, но я не видела реальных спортсменов, которые как мешок с картошкой: ты со мной всё делай, а я буду терпеть. Большунов на его месте поступил бы так же. Будь со мной, и я бы не сдержалась. Понимаю, неправильно, что спортсмен должен нести за это наказание, и я была бы готова нести. И Сергей согласен. Но мы же люди, и эмоции нам не чужды. Понимаю, нужно доказывать результатами, но когда ты видишь некую несправедливость, это тяжело. Но я не хочу, чтобы так делали спортсмены, безусловно. Просто мы должны быть на голову сильнее. Серёга на сегодняшний день не в суперформе, просто в хорошей спортивной форме. Но он уникальный спортсмен», — сказала Вяльбе в прямом эфире проекта «На лыжи!» в «Инстаграме».