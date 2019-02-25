Путин поздравил Кулижникова с победой на ЧМ в спринтерском многоборье

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Павлу Кулижникову — победителю чемпионата мира по конькобежному спорту 2019 года в Херенвене (Нидерланды) в спринтерском многоборье.

«Поздравляю Вас с «золотом» чемпионата мира. Яркий талант, исключительное трудолюбие и неизменный настрой на победу позволили Вам одолеть достойных соперников, убедительно подтвердить свои высокие позиции в мировом конькобежном спорте.

И конечно, самые тёплые слова – в адрес Ваших наставников, которые всегда искренне болеют за Вас, помогают добиваться намеченных целей. Желаю дальнейших свершений и всего наилучшего», — приводит текст телеграммы Путина официальный сайт Кремля.

Кулижников стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019).