Устюгов: видели хоть раз в российских лыжах, чтобы кто-то бросал гонку?

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, почему, в отличие от многих норвежцев, включая Йоханнеса Клебо, он до конца боролся в скиатлоне на чемпионате мира в Австрии, хотя потерял шансы на победу ещё в классической части.

«У них в порядке вещей, когда гонщик может бросить и пойти пешком. Это наблюдалось уже не раз. А у нас, в российских лыжах, вы видели хоть один случай, чтобы кто-то бросил гонку и шёл пешком?

Думаю, это менталитет. Это тяжело. Вышел на старт, значит, должен бороться, доказывать себе, что ты не зря все это время тренировался. Да, понятно, мне на скиатлоне можно было поэкономиться на командный спринт, не затрачивать столько сил, как сделали норвежцы. Может, это и правильно, потому что они выиграли командный спринт. Но если бы я пошёл пешком, то из этого ничего бы хорошего не вышло.

У нас в сборной России очень большая скамейка запасных. Если ты себя не покажешь в той или иной гонке, то попросту не сможешь выступить в следующей. Так что лучше — пойти пешком и больше не выйти на старт или сохранить возможность стартовать дальше? У норвежцев принято так выключаться из борьбы. У нас такие поступки не поддерживаются, насколько знаю.

Я вышел на гонку, настроился бороться до конца, приехать и оставить все силы на финише. Почему я должен менять план в ходе гонки? Норвежцы, кстати, шли не так уж и далеко от лидеров и сначала пытались бороться. Но когда я их проезжал, то сразу понял: они уже готовятся к завтрашней гонке. Наверное, они просто выходят и борются только за золотые медали», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».