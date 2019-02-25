Допинг-офицеры искали Васильеву в Красноярске, когда та отправилась на этапы КМ

Российская биатлонистка Маргарита Васильева получила третий «флажок» за пропуск допинг-тестов в системе Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) за то, что допинг-офицеры искали россиянку в Красноярске, а она в это время отправилась на этапы Кубка мира в Канаду и США.

Согласно кодексу ВАДА, если спортсмен за 12 месяцев пропускает три допинг-теста, это считается нарушением правил и следует наказание. Теперь Васильевой грозит дисквалификация.

«Проблема действительно есть. Третий „флажок“ за пропуск допинг-теста у Васильевой появился, когда она полетела в Америку, но допинг-офицеры почему-то прилетели в Красноярск. Не застали её там и поставили третий „флажок“ – свидетельство отсутствия спортсмена в момент внесоревновательных допинг-проб. Владимир Драчёв уже говорил про „последний день 25 февраля“. Это значило, что СБР подал все необходимые письма с обоснованием отсутствия спортсменки в Красноярске. Теперь есть семь дней на рассмотрение и принятие решения. Паниковать пока преждевременно. В ближайшие часы будет опубликовано официальное сообщение врача сборной. Наказание к Васильевой, скорее всего, будет применено, однако не самое жёсткое. Возможный вариант – дисквалификация до конца сезона», – информирует «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.