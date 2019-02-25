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Журова: любая царапина на баночке с допинг-пробой может спровоцировать скандал

Журова: любая царапина на баночке с допинг-пробой может спровоцировать скандал
Другие / Конькобежный спорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Государственной думы РФ Светлана Журова обеспокоена, что допинг-пробы из московской лаборатории должны быть вывезены экспертами ВАДА для перепроверки.

«Эксперты ВАДА получили затребованные документы. Что они запросят дальше, сказать сложно. Меня одно беспокоит: бесконтрольность их деятельности. Кто и как будет анализировать? Почему эксперты ВАДА не могли работать в Москве? Сейчас всё вывезено, и любая царапина на баночке может спровоцировать скандал. А царапина-то не нами сделана! Я противница транспортировки проб, в Москве – сколько угодно проверяйте. А то ведь всякое бывает. При транспортировке машина в аварию угодит, а потом скажут, что это русские спланировали, зная, что пробы нечисты?» — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».

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