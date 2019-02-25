Бутырская — о заявке на ЧМ: это какое-то издевательство над Туктамышевой

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская возмущена решением Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не вносить изменений в заявку сборной на чемпионат мира — 2019 по сравнению с составом на чемпионат Европы в Минске.

«Я прям слышу сейчас какой-то бред, потому что девочкам надо настраиваться. Не отбираться, а готовиться к чемпионату мира. Федерации надо было вынести окончательное решение, чтобы конкретный человек уже понимал, едет он или нет. Запасным тоже очень тяжело быть. Это такая работа в никуда. Потому что в момент, когда ты готовишься к чемпионату мира, можно уже готовиться к следующему сезону. Я, честно говоря, не понимаю такого ответа, потому что я знаю, что они должны были определиться с составом сборной страны.



Константинова точно не поедет на чемпионат мира. Она нестабильная на данный момент, а никому не выгодно терять квоты на следующий год. Они будут выбирать либо Медведеву, либо Туктамышеву. Как они будут выбирать? Наверное, у них что-то в голове есть. Они, наверное, что-то придумают. Может быть, будут какие-то прокаты ближе к чемпионату мира, например в Новогорске.



Я за Елизавету Туктамышеву, потому что она доказала это проведённым сезоном. Она прошла на ура этапы и финал Гран-при. Да, так получилось на чемпионате России, но каждый человек может заболеть и выбыть из борьбы. Для меня это какое-то издевательство над Лизой, потому что Лиза заслужила абсолютнейше быть в сборной. Я не говорю о том, каким номером, но в сборной она должна быть. И да, тройной аксель играет огромную роль, потому что Рика Кихира прыгает тройной аксель — и не один — в своей программе. Это главная претендентка на медаль на чемпионате мира, на золотую медаль. И с ней можно бороться только таким же путём — выполнять тройной аксель», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днём».