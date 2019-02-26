Авербух: заявка на ЧМ правильная, Медведева и Туктамышева не были безупречными

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года Илья Авербух прокомментировал заявку российской команды на чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии с 18 по 24 марта. Во всех дисциплинах сборная России имеет три квоты.

«Я думаю, это правильное решение, потому что выступление Медведевой и Туктамышевой не было безупречным и безошибочным. Поэтому, наверное, было решено именно такой заявочный лист объявить, который был сформирован по выступлениям по чемпионату России. Именно чемпионат России всегда является определяющим в выборе состава. Я думаю, что федерация руководствовалась таким принципом, и думаю, что отчасти это правильно. Заявка нашей команды выглядит объективной», — цитирует Авербуха Sport24.