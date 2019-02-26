Шипулин будет комментировать ЧМ по биатлону на Первом канале

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, который накануне 2019 года объявил о завершении спортивной карьеры, рассказал, что будет комментировать чемпионат мира по биатлону в эфире Первого канала.

«Ради карьеры комментатора нужно с Димой Губерниевым почаще общаться и доказать, что мы, спортсмены, тоже можем», — сказал Шипулин в программе «Вечерний Ургант».

Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунд (Швеция) с 7 по 17 марта 2019 года.

Также Шипулин рассказал, как прошли последние в его биатлонной карьере соревнования «Рождественская гонка».

«Я до неё пару недель не тренировался, болел, знал, что завершаю карьеру. Мог выйти пьяным? А кто сказал, что такого не было. А если серьёзно, я за две недели узнал, что буду выступать. Хотел уйти красиво и с тренером разработали специальный план подготовки. Но заболел, сидел на антибиотиках и практически не тренировался. Антибиотики и отсутствие тренировок форму спускают, и мне было дико стыдно, когда на «Рождественской гонке» я показал плохой результат», — сказал Шипулин.