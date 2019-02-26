Шипулин: снится ли биатлон? Нет, надоело

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, который накануне 2019 года объявил о завершении спортивной карьеры, рассказал, как проходит его жизнь без биатлона.

«Стал больше видеться с семьёй, хотя моя жена говорит, что ты, мол, хоть и закончил спорт, но я тебя не вижу. Бывает у меня, что я ухожу по делам, улетаю на встречи в 7-8 утра, а прилетаю, когда семья спит.

Перестал ограничивать себя в еде, хотя в последнее время встаю на весы и вижу, как щёчки растут – теперь понимаю, почему ты, Иван, такую бородку отрастил, это скрывает.

Сейчас меньше у меня тренировок. Но резко бросать нельзя, что сердечко было в норме. 2-3 раза в неделю циклических нагрузок и ещё зал. И по делам стараюсь пешком ходить.

Снится ли биатлон? Нет, надоело», — сказал Шипулин в программе «Вечерний Ургант».