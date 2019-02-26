Ретивых: спасибо всем, кто болел и переживал

Российский лыжник Глеб Ретивых поблагодарил всех за поддержку на чемпионате мира по лыжным видам спорте в Зеефельде (Австрия).

«Чемпионат мира для меня закончился. Огромное спасибо, Александр Большунов, за работу в командном спринте. Спасибо всей нашей лыжной команде – сервис-бригаде, тренерам, медперсоналу. Спасибо всем, кто болел и переживал. Спасибо, Маркус Крамер», — написал Ретивых на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Глеба Ретивых.

Ретивых стал обладателем двух медалей на чемпионате мира – бронзы в индивидуальном спринте свободным стилем и серебра в командном спринте классическим стилем вместе с Александром Большуновым. В оставшихся гонках Ретивых не примет участия, так как специализируется в основном на спринте.