Главный врач сборной России разъяснил ситуацию с Маргаритой Васильевой

Главный врач сборных команд России по биатлону Алексей Лагуточкин прокомментировал ситуацию с Маргаритой Васильевой, которая получила третий «флажок» за пропуск допинг-тестов в системе Всемирного антидопингового агенства (ВАДА).

«Неприятная для Маргариты ситуация возникла из-за того, что в начале февраля допинг-офицеры, прибывшие по её домашнему адресу в Красноярске для получения внесоревновательной пробы, не застали спортсменку, и соответственно возникли формальные основания поставить ей «флажок» — неявку на сдачу анализа в ВАДА. Два «флажка» на тот момент у Маргариты уже было – 23 апреля и 5 июня. Здесь стоит отметить, что Маргарита первый сезон находится в «пуле тестирования» ВАДА и весной в начале лета ещё совсем плохо умела самостоятельно заполнять систему «Адамс», которую, согласно требованиям антидопингового агентства, каждый атлет заполняет исключительно самостоятельно. После этого случая спортсменка прошла обучающий курс и долгое время успешно вела в системе все необходимые записи.

Однако 3-4 февраля Васильева в течение полутора суток находилась в дороге – сначала до Москвы, затем до Лос-Анджелеса и потом уже до Калгари. Именно в это время офицеры ВАДА прибыли по месту прописки спортсменки. Сама Васильева отправила в связи с этим объяснительное письмо на имя координатора ВАДА по России. В письме Маргарита подробно описывает свой маршрут и объясняет, что просто не сумела правильно оформить своё передвижение в системе «Адамс» (три стыковочных рейса). О том, какие проблемы могут возникнуть, мы знали ещё в Канаде и немедленно связались с координационными службами антидопингового агентства. Спортсменке посоветовали написать подробную объяснительную, приложив все имеющиеся документы. Это незамедлительно было сделано.

В настоящий момент мы ждём решения комиссии ВАДА – будет ли рассматриваемый инцидент засчитан спортсменке как пропуск или нет. В зависимости от этого решения можно будет говорить о возможных дисциплинарных мерах в отношении Васильевой. Срок вынесения «решения о флажке» — 7 дней начиная с 25 февраля. Какие-либо выводы или комментарии до этого срока совершенно излишни и не имеют под собой никакой фактической почвы», — приводит слова Лагуточкина официальный сайт Союза биатлонистов России.

Объяснительная Маргариты Васильевой Фото: Союз биатлонистов России