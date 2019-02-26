Клебо может пропустить гонку на 15 км в рамках чемпионата мира в Зеефельде

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира 2019 года в личном и командном спринтах норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что его участие в гонке на 15 км классическим стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде (Австрия) находится под вопросом. Гонка состоится завтра, 27 февраля.
«У нас такая сильная команда, что можешь участвовать в гонке, только если претендуешь на медаль», — приводит слова Клебо NRK.
Окончательное решение будет принято после беседы Клебо с тренерским штабом.
На нынешнем чемпионате мира норвежец завоевал две золотые медали — в спринте и командном спринте. В скиатлоне Клебо продемонстрировал 30-й результат.
Чемпионат мира завершится 3 марта.
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