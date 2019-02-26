Сван: рад, что мне не приходится соревноваться с Клебо

Легендарный шведский лыжник, четырёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Андерс Гунде Сван поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира в Зеефельде норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.



«Я вижу некоторые похожие черты у нас с Клебо. Он также начал побеждать в очень молодом возрасте. Однако у меня никогда не было такой скорости, как у него, сколько бы я не тренировался. Рад, что мне не приходится соревноваться с ним. Вообще лыжный спорт очень изменился. Я побеждал в абсолютно другом стиле.



У Йоханнеса так много сильных качеств. Я был удивлён, когда он решил пробежать скиатлон. Однако по ходу гонки он почти прекратил борьбу, когда понял, что ничего не получается. Я бы на его месте выкладывался из последних сил. Я бы никогда не бросил бежать. Но при этом я бы потратил всю энергию. Мне кажется, Клебо проявил мудрость, когда стал экономить силы», — цитирует Свана Dagbladet.

Клебо в Зеефельде выиграл золото в спринте и командном спринте.

Клебо может пропустить гонку на 15 км в рамках чемпионата мира в Зеефельде