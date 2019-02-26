Вирер: мне не очень нравится моё тело, у меня почти мужской облик

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о проблемах с лишним весом и об отношении к своему телосложению. 28-летняя спортсменка является двукратным призёром Олимпийских игр, трёхкратным призёром чемпионатов мира.



«Долгое время я предпочитала вечеринки, а не тренировки. Я была более полной. У меня до сих пор есть проблемы с диетами. Мне нравится ходить в рестораны, я люблю пирожные. Но ими нельзя злоупотреблять в спорте высшего уровня, где некоторые вообще боятся что-либо есть.

Кроме того, мне не очень нравится моё телосложение, я хотела бы быть стройнее и менее мускулистой. У меня почти мужской облик", — цитирует Вирер L'Equipe.



В общем зачёте Кубка мира Вирер идёт второй. Она на семь очков отстаёт от соотечественницы Лизы Виттоцци.