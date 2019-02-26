Чепиков — о словах Кугаевского: не уверен — поговори с тренером или главой СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков оценил выступление россиян на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь).

«Мы понимаем, что чемпионат Европы по своей спортивной значимости котируется ниже чемпионата мира. В Минск приехали далеко не все лидеры мирового биатлона. Эти соревнования можно было рассматривать в качестве поводящего старта к главному турниру года. Но в то же время чемпионат Европы имеет определённый статус, который тоже принижать не стоит. Если говорить об оценке, могу сказать, что выступили неплохо: завоевали два золота. Хорошо бы так и на чемпионате мира. Но я хочу сказать о другом: эти непонятные скандалы, эта перебранка, которая стала достоянием общественности, омрачает радость от выступления команды в Раубичах.

Высказывание Кугаевского по поводу невыступления в Раубичах Логинова? Считаю, что нельзя такие вещи выносить на публику. Если ты в чём-то не уверен, поговори с главным тренером, с президентом федерации. Нужно получать информацию из первых рук. Нагнетание этой излишней истерии перед чемпионатом мира никому не идёт на пользу. Из-за этого нервничают спортсмены, тренерский штаб, всё это очень неприятно. Было разъяснение пресс-службы СБР по этой ситуации. Александр сам решил не стартовать в спринте. Поэтому хотел бы на этом закрыть тему, чтобы не давать повода для новых обсуждений. Думаю, вся эта тема всплыла из-за того, что кто-то не доволен результатами прошлогодних выборов президента СБР.



Скажу только, что на месте Логинова я бы пропустил чемпионат Европы и сосредоточился на подготовке к чемпионату мира", — цитирует Чепикова «Советский спорт».

Российские биатлонисты на чемпионате Европы завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награды.