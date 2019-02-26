Клебо пропустит лыжную гонку на 15 км на чемпионате мира в Зеефельде

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира 2019 года в личном и командном спринтах норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо пропустит гонку на 15 км классическим стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде (Австрия), сообщает VG. Гонка состоится завтра, 27 февраля.

Норвегию на этих соревнованиях представят Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рёте, Дидрик Тёнсет и Эмиль Иверсен.

«Изначально мы планировали, что Клебо будет стартовать. Но после беседы с тренером Монсеном Йоханнес решил уступить место Рёте. Он почувствовал, что Сьюр сможет выступить лучше него. Это благородный поступок. Я восхищён решением Йоханнеса», — сказал тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум.

На чемпионате мира 2019 года Клебо завоевал золото в спринте и командном спринте.