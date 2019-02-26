Клебо: я сейчас не очень хорошо готов, решил сосредоточиться на эстафете

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира 2019 года в личном и командном спринтах норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал решение пропустить гонку на 15 км классическим стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде (Австрия). Гонка состоится завтра, 27 февраля.

«Я не чувствую себя полностью готовым к гонке на 15 км в среду. Чтобы претендовать на высокие места, мне нужно быть в лучшем состоянии. К сожалению, пока это не так. Я решил сосредоточиться на эстафете, которая состоится в пятницу.

Думаю, я поступил правильно, предоставив место в гонке другому человеку из нашей команды, который лучше готов на данный момент", — цитирует Клебо VG.

Норвегию в гонке на 15 км представят Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рёте, Дидрик Тёнсет и Эмиль Иверсен.