Рёте: я был невероятно счастлив, узнав, что Клебо уступит мне место в гонке

Двукратный чемпионат мира норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал включение в состав команды на гонку на 15 км классическим стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде (Австрия). Ранее стало известно, что от участия в гонке отказался трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира 2019 года в личном и командном спринтах Йоханнес Хёсфлот Клебо.

«Я невероятно рад, что получил такую возможность. Когда тренер сказал, что Йоханнес уступит мне место в гонке, я был просто счастлив. Я знаю, что нахожусь в отличной форме, здорово выступил в скиатлоне. Надеюсь, сервис-группа вновь подготовит мои лыжи так же хорошо», — приводит слова Рёте VG.

Норвегию в гонке на 15 км также представят Мартин Йонсруд Сундбю, Дидрик Тёнсет и Эмиль Иверсен. Соревнования состоятся завтра, 27 февраля.

Клебо пропустит лыжную гонку на 15 км на чемпионате мира в Зеефельде