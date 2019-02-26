Сундбю: если Нисканен в хорошей форме, никто не сможет его победить на 15 км

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился ожиданиями от соперничества с финном Ийво Нисканеном в гонке на 15 км классическим стилем в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).



«На чемпионате мира 2017 года Ийво ушёл от меня, но в то же время это было одно из лучших моих выступлений классическим стилем. Если Ийво находится в хорошей форме, думаю, никто его не победит на этой дистанции.

15 км классическим стилем — это гонка, которая лишь частично вызывает у меня беспокойство. Это дистанция, на которой мне будет сложно рассчитывать на хороший результат. Будет большим сюрпризом, если я выступлю успешно», — цитирует Сундбю ABC Nyheter.



Гонка состоится завтра, 27 февраля.