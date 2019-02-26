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Куклина: после американских этапов КМ мне пришлось остаться в Москве на лечение

Куклина: после американских этапов КМ мне пришлось остаться в Москве на лечение
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своём состоянии после североамериканских этапов Кубка мира. После смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити (США) спортсменка призналась, что на канадском этапе оглохла на два уха.

«После американских этапов мне так и не удалось побывать дома и увидеть свою любимую малышку. Самое любимое, самое драгоценное счастье. Мне пришлось остаться в Москве на обследование и лечение. Но хорошо хоть, что муж нашёл время в своём плотном графике работы и приехал поддержать меня и помочь в тренировочном процессе. Всё будет хорошо, иначе быть не может», – написала Куклина в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

В общем зачёте Кубка мира Лариса занимает 81-е место.

Куклина: в Канаде я оглохла на два уха
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