Куклина: после американских этапов КМ мне пришлось остаться в Москве на лечение

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своём состоянии после североамериканских этапов Кубка мира. После смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити (США) спортсменка призналась, что на канадском этапе оглохла на два уха.

«После американских этапов мне так и не удалось побывать дома и увидеть свою любимую малышку. Самое любимое, самое драгоценное счастье. Мне пришлось остаться в Москве на обследование и лечение. Но хорошо хоть, что муж нашёл время в своём плотном графике работы и приехал поддержать меня и помочь в тренировочном процессе. Всё будет хорошо, иначе быть не может», – написала Куклина в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

В общем зачёте Кубка мира Лариса занимает 81-е место.