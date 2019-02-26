Пеллегрино: доминирование норвежцев в лыжных гонках становится проблемой

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о доминировании норвежцев на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Доминирование норвежцев становится проблемой. Если бы на старте находилось 20 спортсменов из Норвегии, то уверен, что почти все они оказались бы в топ-30. Для спорта важно, чтобы участие в соревнованиях принимало не слишком много атлетов из одной страны. Тогда будет шанс, что заявить о себе сможет кто-то ещё. Лыжные гонки должны развиваться не только в Норвегии, но и в других местах. В нашем виде спорта нужно больше конкуренции. Я пытаюсь что-то с этим сделать», — цитирует Пеллегрино VG.



На чемпионате мира в Зеефельде спортсмены из Норвегии одержали победы в 5 из 6 состоявшихся стартов. Единственной гонкой, где конкурентам удалось опередить представителей Норвегии, стал женский командный спринт классическим стилем, который выиграла сборная Швеции.