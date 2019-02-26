Группа компаний «Дело» – титульный спонсор женской гандбольной Лиги чемпионов

Российская группа компаний «Дело» стала первым титульным спонсором в истории женской гандбольной Лиги чемпионов, сообщается на сайте группы. Начиная с сезона-2019/20 финальный турнир четырех лучших женских клубов Европы получит название Delo Women's EHF Final4.



«На протяжении многих лет Группа компаний «Дело» активно поддерживает российский спорт, реализуя проекты в футболе, детском спорте, яхтинге. С 2015 года Группа содействует развитию и популяризации гандбола в России. Мы искренне радуемся успехам национальных сборных и клубов.



Этот вид спорта очень популярен в Европе, и мы надеемся, что со временем, в том числе благодаря и нашим усилиям, он станет так же популярен в нашей стране. Тем более, что его командный дух, динамичность и приверженность принципу fair play созвучны с ценностями нашей Группы компаний. Мы с гордостью будем носить звание титульного спонсора Delo Women's EHF Champions League», — заявил генеральный директор ООО «ДелоПортс» Игорь Яковенко.