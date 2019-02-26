В РУСАДА удивлены объяснениями Васильевой пропуска трёх допинг-тестов

Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала информацию о том, что российская биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста за 12 месяцев.

«Союзу биатлонистов России следует уделять очень большое внимание образовательной работе со своими спортсменами. Заполнение собственного профиля в системе АДАМС, поверьте, не является особо сложным делом. Тысячи других атлетов успешно справляются с этим. Чёткая работа с АДАМС является частью деятельности любого профессионального спортсмена, которой нельзя пренебрегать.



У нас также разработан специальный тренинговый мини-курс по правильному заполнению. Более того, в Союзе биатлонистов России есть специальный сотрудник, ответственный за антидопинговое обеспечение, поэтому все объяснения нарушившей правила доступности спортсменки нас немного удивляют. У биатлонистки должно было иметься желание научиться вести свой профиль АДАМС, а если оно отсутствует, то от этого и все проблемы, которые у неё имеются сейчас.



Если же спортсмен сталкивается с какими-то затруднениями в заполнении своего профиля в АДАМС, то он всегда может позвонить в РУСАДА за консультацией, этого Васильева почему-то не сделала», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Маргарита сообщила, что в конце марта РУСАДА проведёт в Тюмени большой антидопинговый семинар.

«Васильеву мы ждём на него в первую очередь. И мне кажется, что на нём должны присутствовать не только спортсмены и тренеры, но и руководители самой федерации, которая сейчас переживает не самые простые времена», — сказала Пахноцкая.



В зависимости от степени вины спортсменки срок дисквалификации за такое нарушение может составить от одного до двух лет.

Биатлонистка Васильева рассказала, почему пропустила три допинг-теста