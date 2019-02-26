Бьорндален и Домрачева примут участие в «Лыжне России»—2019

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его жена, четырёхкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева, примут участие в гонке «Лыжня России», сообщает «ЮграМегаСпорт».



«Лыжня России» пройдёт 2 марта в Нягани. В гонке, которая состоится в местном биатлонном центре, сможет стартовать любой желающий. «Лыжня России» должна была состояться ещё 9 февраля, однако из-за сильных морозов старт был перенесён.



Стоит отметить, что Дарья Домрачева начала занятия биатлоном именно в Нягани.



Ранее известные супруги, уже завершившие профессиональные карьеры, приняли участие в «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене (Германия), где заняли третье место.