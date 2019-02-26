Сундбю: на чемпионате мира мы выглядим лучше, чем российские лыжники

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю рассказал о конкуренции с российскими спортсменами на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Зеефельде (Австрия).



«В этом году мы стабильно конкурируем с Россией. Но на чемпионате мира мы выглядим лучше, чем они. Это является свидетельством того, что мы хорошо подготовились», — приводит слова Сундбю VG.



На чемпионате мира в Зеефельде сборная Норвегии выиграла пять из шести уже состоявшихся стартов. Также в активе норвежцев в этих гонках одно серебро и три бронзы.



Сборная России завоевала две серебряные и три бронзовых награды. Сегодня, 26 февраля, в Зеефельде состоится женская гонка на 10 км классическим стилем. Завтра пройдёт мужская гонка на 15 км.

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